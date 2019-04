Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbruch in Bibliothek - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Einen hohen Schaden richteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bibliothek im Lötzener Weg an. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit von Freitag, 19 Uhr bis Montag, kurz vor 11 Uhr, durch Einschlagen einer Glastür Zugang zur Bibliothek. Sie suchten den Innenhof auf und zerstörten dort ein Fenster, über welches sie in die Haupträumlichkeiten gelangten. Aus den Räumen entwendeten sie lediglich ein paar Süßigkeiten, Getränke und Computer-Zubehör. Es entstand jedoch hoher Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

