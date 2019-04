Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geschäftseinbruch in der Plöck

Heidelberg (ots)

Über die Eingangstüre verschafften sich in der Nacht zum Montag bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Geschäft in der Plöck und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Angaben des Geschädigten zufolge fielen den Tätern ein Handy, ein Laptop, ein E-Bike sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro in die Hände. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Angaben zur Sachschadenshöhe können aktuell ebenfalls noch nicht getätigt werden.

Tatzeit war zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, ca. 9.30 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Heidelberger Altstadt/Plöck gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell