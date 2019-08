Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Krefeld (ots)

In der vergangenen Woche (11.08.2019 bis 17.08.2019, 11:30 Uhr) drang eine unbekannte Person durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters in eine Erdgeschosswohnung auf der Lindenstraße ein und entwendete Bargeld in Höhe von 130 Euro.

