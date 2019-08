Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau

Krefeld (ots)

Am heutigen Donnerstag (15.08.2019), gegen 15:16 Uhr, fuhr ein 24 jähriger Fahrzeugführer aus Krefeld vom Fahrbahnrand der Moerser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt an. Dabei übersah er eine 70 jährige Pkw Fahrerin aus Krefeld, die in gleicher Richtung fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug der 70 Jährigen. Die schwer verletzte Fahrzeugführerin wurde durch die Feuerwehr Krefeld aus dem Fahrzeug geborgen und einem Krankenhaus zugeführt. Der 24 Jährige touchierte nach dem ersten Zusammenstoß noch das vor ihm parkende Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18.000 EUR.

