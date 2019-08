Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Achtung: Betrügerische Kammerjäger unterwegs - Hinweise erbeten

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (12. August 2019) hat die Polizei Krefeld zwei Fälle von betrügerischen Kammerjägern registriert, die überhöhte Preise für die Entfernung von Wespennestern abgerechnet haben. In beiden Fällen recherchierten die beiden betroffenen Krefelderinnen über eine Suchmaschine im Internet nach einem Kammerjäger. Anschließend vereinbarten Sie über eine Hotline einen Termin noch am selben Tag.

Auf dem Immenhofweg im Stadtteil Inrath/Kliedbruch verlangte ein vermeintlicher Kammerjäger für die Entfernung eines Wespennestes rund 1300 Euro. Die Krefelderin bezahlte den Betrag noch vor Ort mit ihrer EC-Karte. Als sie später auf der Seite der Verbraucherzentrale recherchierte und feststellte, dass es sich um einen stark überhöhten Betrag handelte, informierte sie die Polizei. Der vermeintliche Kammerjäger kann nicht beschrieben werden.

Zu einem zweiten Fall ist es in Bockum auf dem Glockenspitz gekommen. Dort kamen nach einem Telefonat gleich zwei Männer und entfernten ein Wespennest. Die Krefelderin bezahlte hierfür rund 1450 Euro mit ihrer EC-Karte. Als sie zu einem späteren Zeitpunkt den Firmennamen auf der Rechnung recherchierte, stellte sie fest, dass die Firma nicht existiert und sie Opfer eines Betruges geworden war.

In diesem Fall werden die beiden Betrüger wie folgt beschrieben: Die Männer sind etwa 30 Jahre alt, sprachen akzentfreies Deutsch und haben ein gepflegtes Erscheinungsbild. Ein Täter hat einen dunklen Bart und dunkle Haare, die an den Seiten kürzer geschnitten waren. Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben. Der zweite Mann hat einen dunkelblonden, gepflegten Bart und dunkelblonde, kurze Haare. Sein Aussehen wird als osteuropäisch beschrieben.

Das Ärgerliche: Der Betrug wäre vermeidbar gewesen, denn die Stadt Krefeld bietet ein "Wespen-Telefon" an, bei dem sich besorgte Bürgerinnen und Bürger werktags zu den Öffnungszeiten der Stadt Krefeld beraten lassen können. Je nach Einzelfall kommen die Experten auch zu Ihnen nach Hause und setzen das Nest um. Der Einsatz ist zwar kostenpflichtig aber sehr viel günstiger als in den beiden Betrugsfällen. Das "Wespentelefon" erreichen Sie unter der Telefonnummer 02151 864488.

Ein ergänzender Hinweis: Die Feuerwehr ist hier nicht zuständig. Außerhalb der Sprechzeiten, ist das Wespen-Telefon nicht erreichbar. Bitte wenden Sie sich dann am darauffolgenden Tag erneut an die Experten. https://www.krefeld.de/de/inhalt/wespen-telefon-steht-selten-still/

Falls Sie auch Opfer eines solchen Betruges geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (652)

