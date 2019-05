Polizei Hagen

POL-HA: Schaustelleranhänger aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Montag, zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Schaustelleranhänger auf, der in der Karlstraße in Haspe abgestellt war. Die Fremden brachen das Schloss des Hängers, der aufgebaut als Crepes-Stand dient, auf und durchwühlten ihn. Eine Schranktür rissen die Einbrecher aus der Verankerung. Ob die Täter etwas aus den Anhänger gestohlen haben, ist noch unklar. Am Anhänger entstand ein Schaden von 150 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

