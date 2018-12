POL-HA: Falsche Polizisten überfallen Mann in der Hagener Innenstadt

Hagen (ots) - Am 06.12.2018, um 00:30 Uhr, überfielen zwei junge Männer einen 41-jährigen Hagener auf der Körnerstraße. In Höhe der Einmündung Hindenburgstraße riefen die zwei Täter hinter ihm her und gaben sich als Angehörige der Kriminalpolizei Hagen aus. Sie hielten das Opfer fest und entwendeten dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche. Dann entfernten sie sich in Richtung Neumarktstraße. Die Beutesumme lag im niedrigen, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

