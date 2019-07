Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst KFZ-Täter mit Hilfe aufmerksamer Zeugen - Monheim - 1907042

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, dem 06.07.2019, gegen 16:55 Uhr, gelang es der Polizei an der Königsberger Straße in Monheim zwei KFZ-Täter festzunehmen. Aufmerksame Zeugen hatten den 32-jährigen Mann und die 24-jährige Frau dabei beobachtet, wie diese die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen und anschließend aus dem Fahrzeuginneren diverse Wertgegenstände entwendeten. Die vorbildlichen Zeugen informierten umgehend die Polizei. Im Bereich der Danziger Straße/ Tilsiter Straße konnten die Beamten das Paar antreffen und vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten u.a. mehrere Mobiltelefone, zwei Geldbörsen samt Papieren, Bargeld sowie Einbruchswerkzeug. Beide Beschuldigten gaben die Tat im Rahmen ihrer Vernehmung zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Paar wieder entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell