Polizei Mettmann

POL-ME: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Velbert- 1907039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 05.07.2019, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in Velbert auf der Grünstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Eine 51 -jährige Velberterin befuhr mit ihrem PKW Nissan die Grünstraße in Fahrtrichtung Güterstraße. Nach Zeugenaussagen rannte ein 5-jähriger Junge aus Velbert zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von dem PKW Nissan erfasst. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Junge schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand geringer Sachschaden am PKW.

