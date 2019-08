Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Personen bei Streitigkeiten verletzt

Krefeld (ots)

Am heutigen frühen Morgen (17.08.2019) kam es in einer Wohnung auf der Untere Mühlengasse in Krefeld Uerdingen zu Streitigkeiten unter drei alkoholisierten Personen. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden alle drei männliche Personen (30 und zwei 31 Jährige) verletzt. Der 30 Jährige wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert, eine weitere Person wurde in Gewahrsam genommen. Bei allen drei Personen wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell