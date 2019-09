Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 17. September 2019:

Salzgitter (ots)

Peine: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Montag, 16.09.2019, gegen 15:05 Uhr

Die Polizei Peine kontrollierte am Montagnachmittag einen Autofahrer, der mit seinem PKW auf dem Schwarzen Weg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Beeinflussung durch berauschende Mittel beim 35-jährigen Fahrer fest. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Test. Die Folgen waren eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Woltorf: Einbruch in Kindertagesstätte

Sonntag, 15.09.2019, 15:35 Uhr, bis Montag, 16.09.2019, 07:00 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür in eine Kindertagesstätte in Woltorf, Stegmannstraße, ein. In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte wurde ein Büroraum offenbar nach Wertvollem durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zur entstanden Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05121 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell