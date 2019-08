Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verletztes Kind nach Unfallflucht im Schwarzen Weg

Soest (ots)

Eine Mutter befand sich am Donnerstagmorgen, gegen 9.05 Uhr, mit ihren beiden, 2 und 4-jährigen Kindern, an der Kindertagesstätte am Schwarzen Weg in Soest. Sie hatte beide Kinder an den Händen gehalten und wollte mit ihnen wieder in den dort geparkten Wagen einsteigen. Als sich der 4-Jährige von der Hand der Mutter losriss, um schon zur Autotür zu rennen, ergriff sie ihn wieder zur zog ihn zurück, da sie Sorge hatte, dass er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst werden könnte. Durch die Rotationsbewegung geriet ihr 2-jähriges Kind mit einem lauten Knall gegen einen vorbeifahrenden, silbernen Kleinwagen. Der oder die Autofahrer-/in fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Durch den Kontakt zu dem Wagen wurde das Kind Verletzt. Es verblieb stationär im Krankenhaus. Die Polizei bittet den oder die Fahrzeugführer-/in oder auch weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell