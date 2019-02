Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Willich-Schiefbahn: Diebe brechen Spinde im Altenheim auf und stehlen Schmuck

Viersen/Willich-Schiefbahn: (ots)

Am Mittwochabend bemerkte eine Pflegekraft des Seniorenheims auf der Heierstraße, dass ein Wertfachspind im Schrank einer Bewohnerin aufgehebelt und geleert war. In dem Spind hatten sich Schmuck und eine Armbanduhr befunden. Bei einer Nachschau stellte man in mehreren Zimmern des ersten Obergeschosses Hebelspuren an den Wertfächern fest, wobei es hier offensichtlich nicht gelungen war, die Fächer aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 09:30 Uhr und 19:00 Uhr.

Mit derselben Masche erbeuteten Unbekannte in einem Altenheim in Schiefbahn auf der Königsheide Schmuck aus einem aufgebrochenen Wertfach in einem Bewohnerzimmer. Hier lag die Tatzeit vermutlich zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr.

Die Kripo bittet um Hinweise möglicher Besucher in diesen Tatzeiträumen zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. Seien Sie bitte in Krankenhäusern und Altenheimen wachsam, wenn fremde Personen im Haus "herumlungern" und möglicherweise günstige Tatgelegenheiten ausbaldowern. Sprechen Sie die fremden Besucher an. In Verdachtsfällen informieren Sie unverzüglich die Polizei./ah (236)

