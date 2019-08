Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer flüchten trotz Ansprache

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, beobachtet ein Zeuge in der Von-Hoerde-Straße, wie zwei Radfahrer chaotisch die Fahrbahn von der rechten bis zur linken Seite nutzten. Einer der beiden Radler touchierte hierbei einen geparkten, grauen KIA. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhren sie einfach weiter in Richtung Stirper Straße. Der Zeuge sprach die beiden Männer an. Diese kümmerten sich jedoch nicht weiter um ihn und setzten einfach die Fahrt fort. Der Jugendliche, der den geparkten Wagen touchiert hatte wird als zirka 15 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein Basecap. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike mit auffällig breiten Reifen und roten Speichen. Sein Begleiter war im gleichen Alter, hatte blonde Haare und trug ein rotes T-Shirt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von zirka 900 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

