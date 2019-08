Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mit dem Wagen mehrfach überschlagen

Warstein (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Warstein befuhr am Donnerstag, gegen 17.53 Uhr, die Bördestraße in Niederbergheim in Fahrtrichtung Soest. Er kam aus, bislang unbekannten Gründen, nach rechts auf die Bankette und verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen. Im Folgenden überschlug sich das Auto mehrfach und kam im linken Straßengraben, total beschädigt, zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. (reh)

