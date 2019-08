Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Auto aufgehebelt

Möhnesee (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 20.30 Uhr, aus einem, auf dem Parkplatz an der Sperrmauer abgestellten BMW, einen Rucksack. Um in den Wagen zu gelangen hebelte der Täter das hintere Fenster der Fahrerseite auf, wodurch dieses zu Bruch ging. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell