Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Straßengefährdung gesucht

Lahnstein (ots)

Am vergangenen Dienstag, dem 02.07.2019, um 13:50 Uhr, kam es in der lang gezogenen Linkskurve auf der Bundesstraße 260 zwischen dem Parkplatz "Ahler Kurve" und der Abzweigung in Richtung Niederlahnstein zu einem gefährlichen und rücksichtslosen Überholmanöver durch den Fahrer eines weißen BMW der 1er-Reihe. Der Fahrer dieses Fahrzeuges hat eine in Richtung Lahnstein fahrende PKW-Fahrerin überholt, obwohl ihm auf der Strecke ein LKW entgegenkam. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion der Fahrerin, konnte ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß vermieden werden. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden orangefarbenen LKW, evtl. ein Kommunalfahrzeug oder ein Baustellenfahrzeug, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein, Tel.: 02621/913-0, zu melden.

PI Lahnstein

Tel.: 02621/913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell