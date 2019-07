Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:00 und 15:00 Uhr in Höhe der Rheinstraße 64 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und verursachte dadurch Sachschaden. Der/die Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bendorf, Tel. 02622/94020.

