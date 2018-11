POL-PDPS: Zwei Männer nach Raub auf Tankstelle von Polizei festgenommen

Saarbrücken und Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Seit Donnerstag, 01.11.2018, verübten zwei 26 und 32 Jahre alte Männer im Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz, immer nach demselben Muster, Überfälle auf Tankstellen. Am gestrigen Montagabend (19.11.2018) nahmen nach einem Raub auf eine Tankstelle in Thaleischweiler-Fröschen (RP), Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums (LPP) gemeinsam mit Kollegen der Kripo Pirmasens die Männer fest. Beamte des Dezernats für Eigentumskriminalität können nach derzeitigem Ermittlungsstand den beiden aus dem Homburger Raum stammenden Männern bislang zehn Taten (u.a. Bexbach, Schiffweiler, Dudweiler, Winnweiler, Hornbach, Pirmasens, Thaleischweiler-Fröschen etc.) zuordnen. Aufgrund genauer Zeugenbeschreibungen sowie einer akribischen Spurenauswertung, kamen Ermittler den Beiden auf die Schliche und beendeten gestern Abend ihre Raubserie. Bei Durchsuchungen konnten sowohl die verwendete Waffe als auch die von den Tätern getragene Kleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Tatortaufnahme und Zeugenbefragung durch die Kollegen der Kriminalpolizei Pirmasens übernahm das Landespolizeipräsidium Saarbrücken die beiden Männer und überführte diese ins Saarland. Die mutmaßlichen Täter sind bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Teilgeständnissen der beiden Tatverdächtigen wurden diese am heutigen Tag dem Amtsgericht in Saarbrücken vorgeführt und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken verbracht. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatbeteiligungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell