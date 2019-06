Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 28.06.19 - 30.06.19

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle

Insgesamt ereigneten sich im Berichtszeitraum 11 Verkehrsunfälle.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz im Industriegebiet Mülheim-Kärlich am 28.06.2019 gegen 18:45 Uhr, wurde eine 46 jährige Mainzerin durch herumfliegende Glassplitter am Auge leicht verletzt.

In den anderen Fällen entstand lediglich Blechschaden.

Ruhestörungen

Die Polizei Andernach musste insgesamt zu 10 Ruhestörungen ausrücken.

Sonstiges

In der Nacht vom 27.06.19 - 28.06.19 kam es im Bereich des Truck Point in Plaidt zum Diebstahl mehrerer hochwertiger LCD-Flachdisplays. Diese wurden durch bislang unbekannte Täter von einem dort abgestellten ukrainischen LKW entwendet. Der Schaden beläuft sich den ersten Ermittlungen nach auf über 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Am 28.06.19 gegen 16:15 Uhr konnten in der Ortslage Mülheim-Kärlich bei einem 41 jährigen Rollerfahrer aus Koblenz drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

