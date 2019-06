Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Grabstein

Boppard (ots)

Boppard Buchholz. Die Polizei Boppard ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung an einem Grabstein auf dem Buchholzer Friedhof in der Ohlenfeldstraße. Der betroffene Grabstein (Urnengrab) wird seit einem halben Jahr immer wieder beschädigt. Teilweise sind Stücke aus dem Stein herausgebrochen. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

