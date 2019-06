Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung

Lahnstein (ots)

Am Freitag, 28.06.2019 um 23:21 Uhr, meldeten sich Zeugen, die beobachtete hatten, wie eine männliche Person eine Fensterscheibe im Bereich Burgstraße/Adolfstraße eingeschlagen hatte. Dank der guten Beschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Frühmesserstraße einen Tatverdächtigen mit leichten Hautabschürfungen an den Knöcheln der rechten Hand einer Kontrolle unterziehen. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, gab er unmittelbar an, die Scheibe beschädigt zu haben und auch für den Schaden aufzukommen. Zu seinem Motiv konnte oder wollte der 32-Jährige keine Angaben machen. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Absicherung der defekten Scheibe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

E-Mail: pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell