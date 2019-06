Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto aufgebrochen; Gartenhütte abgebrannt; Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Gelegenheit macht Diebe (Zeugenaufruf)

Auf einen von außen sichtbar abgelegten Geldbeutel hatte es am Dienstag, in der Zeit von 7.20 Uhr bis 12.50 Uhr, ein Pkw-Aufbrecher in der Reutlinger Innenstadt abgesehen. Der Unbekannte schlug an dem VW Bus in der Charlottenstraße die Scheibe der Beifahrertür ein und schnappte sich die Geldbörse, die in einer Konsole am Armaturenbrett lag. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch persönliche Gegenstände des Besitzers. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (ms)

Lenningen (ES): Gartenhütte abgebrannt

Eine Gartenhütte ist am Dienstagabend neben einem Einfamilienhaus in Oberlenningen abgebrannt. Gegen 18.40 Uhr bemerkten die Bewohner das Feuer in ihrem Garten in der Nikomödiestraße und verständigten die Feuerwehr. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften ausgerückt war, brannte die Hütte vollständig ab. Weiterhin griffen die Flammen auf den Anbau des Einfamilienhauses über. Einer ersten Schätzung nach ist ein Schaden in Höhe von über 100.000 Euro entstanden. Brandursächlich dürfte vermutlich der überhitzte Elektromotor eines E-Bikes gewesen sein. Das Elektrofahrrad befand sich an einem Holzlagerplatz zwischen der Gartenhütte und dem Wohnhaus. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Es gab keine Verletzten. (ms)

Beuren (ES): Radfahrer schwer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten, als er gegen einen entgegenkommenden Pickup geprallt ist. Der 32-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike kurz nach 16 Uhr einen Waldweg vom Freilichtmuseum herkommend in Richtung Tiefenbachtal bergab. Etwa 400 Meter vor dem ehemaligen Munitionsdepot kam ihm in einer Linkskurve der Ford Ranger eines 32 Jahre alten Mannes entgegen. Der Radfahrer bremste daraufhin stark ab und verlor auf dem geschotterten Weg die Kontrolle über sein Mountainbike. Er stürzte zu Boden und kam unter der Front des Pickups zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Betrunkener Autofahrer begeht Fahrerflucht

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ist anschließend nach Hause gefahren. Gegen 17 Uhr blieb der 66-Jährige mit seinem Ford Cougar in der Grötzinger Straße in Oberensingen an einem abgestellten BMW hängen und richtete einen Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro an. Im Anschluss fuhr er heim, wo er von den Polizeibeamten angetroffen werden konnte. Der Mann stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen Wert von über drei Promille. Einen gültigen Führerschein konnte er bislang nicht vorweisen. Deswegen erwartet ihn nicht nur ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht, sondern auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ms)

Rottenburg (TÜ): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Gebhard-Müller-Straße entstanden ist. Ein 22-Jähriger war gegen 20.25 Uhr mit seinem Seat auf der Gebhard-Müller-Straße ortsauswärts unterwegs. Als er nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte, wurde er so von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass er einen entgegenkommenden BMW übersah. Dessen 34-jähriger Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Seat nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Montag in ein Einfamilienhaus in der Mechthildstraße eingebrochen ist. Zwischen acht Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell