POL-RT: In Gegenverkehr geraten; Rollerfahrer gestürzt; Über Hund gestürzt; Brand in Firma und in Küche; Radler übersehen, Katze ausgewichen; Von der Sonne geblendet

Kollision mit Gegenverkehr

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw am Montagnachmittag erlitten. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit einem Sattelzug die B 28 von Metzingen herkommend in Richtung Reutlingen. An der Anschlussstelle Sondelfingen verließ er die Bundesstraße. Bei der abknickenden Vorfahrt zur B 313 wollte der Lkw-Lenker nach links in Richtung Halskestraße abbiegen. Hierbei übersah er den auf der B 313 vom Scheibengipfeltunnel herkommenden, 42 Jahre alten Fahrer eines Ford C-Max. Beim Zusammenstoß zog sich der Pkw-Lenker leichte Verletzungen zu und musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr an die Unfallstelle. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Rollerfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung der Gönninger Straße in die Stuhlsteige ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Ein 39-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller auf der Gönninger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung in die Stuhlsteige fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und möglicherweise auch auf der Gegenfahrspur in den Einmündungsbereich ein. Dabei dürfte er den bisherigen Ermittlungen zufolge die dortige Verkehrsinsel überfahren und nur knapp einen querenden und bevorrechtigten Pkw verfehlt haben. Im weiteren Verlauf stürzte der Rollerfahrer, schlitterte mehrere Meter über die Einmündung und prallte anschließend auf dem angrenzenden Gehweg gegen ein Verkehrszeichen. Der Rollerfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich während der Unfallaufnahme Anhaltspunkte ergaben, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Medikamenten stand, musste er im Krankenhaus auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem dürfte der Roller mit deutlich höherer Geschwindigkeit als erlaubt gefahren sein. Einen entsprechenden Führerschein besitzt der Fahrer nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrweg des Rollers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (cw)

Köngen (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Köngen gekommen. Eine 60-Jährige war um 17.10 Uhr mit ihrem BMW auf der Stuttgarter Straße in Richtung Denkendorf unterwegs. Da es ihren eigenen Angaben nach schwarz vor Augen wurde, kam sie nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Range Rover einer 43 Jahre alten Frau. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer stürzt über Hund und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Montagnachmittag erlitten, als er über einen Hund gestürzt ist. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Damenrad gegen 15.20 Uhr in Begleitung von drei Hunden den Neckarradweg von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen. Ein Tier hatte er an der Leine, die beiden anderen liefen frei nebenher. Als sich ein 65-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Weg aus der Gegenrichtung näherte, sprang der angeleinte Hund zur Seite und direkt vor das Rad des Seniors. Durch den Zusammenstoß mit dem Hund stürzte der 65-Jährige zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Das Tier verletzte sich ebenfalls. (ms)

Filderstadt (ES): Papierstapel in Brand geraten

Aufgrund eines Versehens ist ein Papierstapel im Keller einer Firma in der Filderbahnstraße in Bernhausen am Montagmittag in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Firma hatte gegen zwölf Uhr einen Ofen befeuert und vergessen, die Abdeckung anzubringen. Vermutlich aufgrund des entstandenen Funkenflugs entzündete sich das unmittelbar neben dem Ofen gelagerte Papier. Das Feuer konnte von einem Angestellten und der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr musste im Anschluss noch die stark verrauchten Räumlichkeiten belüften. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Nürtingen (ES): Küchenbrand

Starker Geruch von Rauch und verschmortem Plastik hat am späten Montagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Brunnsteige geführt. Gegen 23 Uhr wurden die Einsatzleitzentralen von Feuerwehr und Polizei von Nachbarn alarmiert, nachdem sie in dem Mehrfamilienhaus den Geruch festgestellt hatten. Die Feuerwehr rückte sofort mit fünf Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten an und evakuierte zusammen mit dem Rettungsdienst, der mit acht Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, die Hausbewohner. Wie sich herausstellte hatte eine Bewohnerin Plastikschüsseln auf einer Abdeckung über einer eingeschalteten Herdplatte stehen lassen. Diese waren für den Rauch und den Geruch verantwortlich. Die Wohnungsinhaberin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Durchlüftung konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Inventarschaden an der betroffenen Küche wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (cw)

Tübingen (TÜ): Radler übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 26-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung der Frondsbergstraße in die Schnarrenbergstraße ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 22.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Schnarrenbergstraße aufwärts unterwegs und wollte an der Einmündung zur Frondsbergstraße wenden. Dabei übersah er den Radler der mit seinem Rennrad die Schnarrenbergstraße abwärts fuhr. Dieser versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte jedoch trotzdem gegen den Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Katze ausgewichen und verunglückt

Weil er einer Katze ausgewichen ist, hat ein Autofahrer am Montagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, in der Herrenberger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der 24-Jährige war gerade mit seinem VW Tiguan von der Schnarrenbergstraße in die Herrenberger Straße eingebogen, als dort offenbar eine Katze von links nach rechts die Straße überquerte. Aufgrund des Ausweichmanövers kollidierte der Tiguan mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Chevrolet. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden VW Polo und dieser wiederum auf einen Seat Ibiza geschoben. Zu allem Überfluss prallte der Seat danach noch gegen einen Baum. Während der Unfallverursacher und ein sieben Monate altes Kleinkind im VW Tiguan unverletzt blieben, trug die 22-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Sowohl der Tiguan als auch der Chevrolet mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Von der Sonne geblendet

Von der Sonne geblendet hat eine 44-jährige Renault-Fahrerin am Dienstagmorgen im Kreisverkehr Auberlinstraße / Stuttgarter Straße einen Mercedes übersehen. Die Frau wollte gegen 7.50 Uhr von der Auberlinstraße herkommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie eine 49-Jährige, die mit ihrem Mercedes aus der Stuttgarter Straße bereits in den Kreisverkehr eingefahren war und nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings war der Aufprall so heftig, dass der Renault der Unfallverursacherin anschließend abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden fiel mit geschätzten 15.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

