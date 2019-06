Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vorfahrt missachtet

Oberkirch (ots)

Vermutlich, weil eine VW-Lenkerin die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtet hat, verletzte sich dieser am Montagnachmittag leicht. Die Volkswagen-Fahrerin war gegen 16.45 Uhr auf dem Uhlandweg in Richtung des Krautschollenwegs unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Gaisbach fahrenden Zweirad-Lenker kam. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 300 Euro geschätzt. /ma

