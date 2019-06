Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Nicht abgehoben

Rheinmünster (ots)

Der übermäßige Konsum von Alkohol sorgte am Montagnachmittag dafür, dass ein Flugzeug ohne einen 25-jährigen Passagier abheben musste. Der Mittzwanziger hatte seinen Platz in der Maschine bereits eingenommen, als er das Flugzeug aufgrund seines Zustandes wieder verlassen sollte. Weil der junge Mann der Forderung nicht freiwillig nachkommen wollte, wurde er schlussendlich von Beamten des Polizeipostens Flughafen in deren Räumlichkeiten begleitet. Ein Atemalkoholtest attestierte dem 25-Jährigen einen Wert von knapp drei Promille. Nachdem der junge Mann zuerst keine Hinwendungsorte oder Kontaktpersonen nennen konnte wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen und konnte am späten Montag in die Obhut eines Verwandten übergeben werden. /ma

