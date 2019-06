Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Beleidigung kontrolliert

Offenburg (ots)

Nach vorangegangenen Beleidigungen durch einen 28 Jahre alten Mann und einen noch unbekannten Begleiter haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Das Duo steht im Verdacht, in der Nacht auf Dienstag eine Tankstelle in der Schutterwälder Straße betreten und kurz nach 1 Uhr einen Anwesenden massiv mit Schimpfwörtern betitelt zu haben. Der 28-Jährige konnte kurz darauf durch die alarmierten Kräfte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Ob er und sein Begleiter auch für eine Sachbeschädigung kurz zuvor in der Kolpingstraße verantwortlich waren, wird nun geprüft. /ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell