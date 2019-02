Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Einbruch in Caféteria erbeutet

Osnabrück (ots)

Die Caféteria des Ratsgymnasiums an der Hans-Böckler-Straße geriet zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (07 Uhr) ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich gewaltsam an einem Fenster, und im Inneren des Gebäudes an einer Tür zu schaffen. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum, entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 zu melden.

