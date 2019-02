Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Mehrere Einbrüche in Quakenbrück

Quakenbrück (ots)

Am späten Dienstagabend, bzw. in der Nacht zu Mittwoch wurde in Quakenbrück mehrfach eingebrochen. Haupttatorte lagen in der Badberger Straße. Ein weiterer Tatort wurde in der Artlandstraße gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, ca. 600 kg Kupferschrott vom Firmengelände eines Schrotthandels geschafft und offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt. Die Täter wurden durch den Sicherheitsdienst in der weiteren Tatausführung gestört. In der Badberger Straße wurden gleich drei Einbrüche gemeldet. In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in einem Kfz-Betrieb, in einem Grillimbiss und in einer Autowaschanlage aktiv. In den Betrieben wurden Schränke und Kassen aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

