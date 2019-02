Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - 55-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Belm (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Bremer Straße (B 51)/Haster Straße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 21.05 Uhr mit einem schwarzen VW die Bundesstraße in Richtung Osnabrück. An der Ampelkreuzung Haster Straße stieß er gegen den von rechts kommenden grauen Nissan einer 55-Jährigen, welche die Bremer Straße in Richtung Waterloostraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Unfallhergang machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Beide Autofahrer wollen bei "grün" in die Kreuzung gefahren sein. Hinweise erbittet die Polizei in Belm und nimmt diese unter der Telefonnummer 05406/807790 entgegen.

