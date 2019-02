Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pkw gerieten in Brand

Bramsche (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Hesepe und die Polizei mussten am Dienstagmittag zu einem Brand bei einer Autoverwertung in der Industriestraße ausrücken. In einer Halle geriet gegen 13.05 Uhr vermutlich durch Funkenflug bei Flexarbeiten an einem auf einer Hebebühne befindlichen Auto das Fahrzeug in Brand. Das Feuer schlug in der Folge auf umherliegende Autoteile und einen zweiten Pkw über. Dem Inhaber der Firma gelang es noch den auf der Hebebühne befindlichen brennenden Wagen mit einem Gabelstapler in den Außenbereich zu bringen, dabei zog sich der 57-jährige Mann allerdings eine schwere Rauchgasvergiftung zu. Durch das Feuer und den Rauch wurden weite Teile des Halleninventars erhelbich beschädigt, die Schadenhöhe wurde von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

