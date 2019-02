Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Ältere Radfahrerin flüchtete

Bad Laer (ots)

Bereits am Freitagnachmittag kam es im Dahlienweg zu einer Unfallflucht durch die Fahrerin eines schwarzen E-Bikes. Die ältere Frau stieß gegen 16.30 Uhr mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer zusammen und verletzte den Jungen dabei leicht. Ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern, setzte die Frau in der Folge ihre Fahrt fort. Die Unfallflüchtige hatte schwarze Haare und einen dunklen Fleck im Gesicht oder auf der Nase. Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Laer. Telefon: 05424-8831.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell