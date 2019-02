Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Pkw durch Farbdose beschädigt - Zeugen gesucht

Belm (ots)

Die Polizei in Belm ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf der Bremer Straße (B51) ereignet hat. Ein Fahrschulwagen war gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Icker Landstraße/Lindenstraße befand sich eine Dose auf der Fahrbahn und beschädigte den blauen Skoda mit roter Farbe. Möglichweise stammt die Ladung von einem vorausfahrenden, weißen VW-Transporter mit Anhänger. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der verlorenen Ladung geben können, melden sich unter der Telefonnummer 05406/807790.

