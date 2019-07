Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Eröffnung der Polizeistation in Neuburg-Steinhausen in neuem Gebäude

Neuburg-Steinhausen (ots)

Am 01. Juli bezog die Polizeistation Neuburg-Steinhausen neue Räumlichkeiten und befindet sich seitdem im Amtsgebäude der Gemeinde in der Hauptstraße 10 b in 23974 Neuburg-Steinhausen. Am Donnerstag, dem 01. August, findet dort die Einweihung der Dienststelle in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr statt, zu der wir interessierte Pressevertreter und Anwohner herzlich einladen möchten.

Die Leiterin des Polizeihauptrevieres, Frau Polizeirätin Dörte Andersson, wird die Eröffnungsrede halten. Darüber hinaus möchten wir die Gelegenheit nutzen und an unserem Infostand vor Ort über Kriminalitätsphänomene wie z. B. Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen informieren sowie dem Tipps zum Thema Einbruchschutz geben.

