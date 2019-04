Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Brand in WDI-Lagerhalle leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Mitarbeiter der WDI bei einem Brand in einer WDI-Lagerhalle am Mittwoch, 24. April. Gegen 15.50 Uhr gerieten Holzpaletten in einer anderen Lagerhalle als Ostermontag in Brand. Eingesetzte Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Zuvor hatten die beiden Miarbeiter versucht, dieses zu löschen und erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Es entstand Sachschaden von ungefähr 2000 Euro am Dachstuhl des Gebäudes. Ermittlungen zur Ursache durch die Kriminalpolizei dauern an. (kt)

