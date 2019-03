Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigungen an Pkw

Am 17. März 2019 wurde an der Erlenstraße gegen 03.00 Uhr ein VW Caddy beschädigt. An der Ulmenstraße wurde wenig später ein VW Sharan beschädigt. Von beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten. Beim Sharan wurde offensichtlich auch noch die Fahrertür durch Tritte beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung

Am 18. März 2019 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Fensterscheibe eines Opel Astra, der an der Dorfstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 14. März 2019, 17.00 Uhr, bis zum 15. März 2019, 13.30 Uhr, an der Brockdorfer Esch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer (mit Anhänger) beschädigte beim Rangieren den Stabmattenzaun einer dort ansässigen Firma. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. März 2019 kam es gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer/-in eines dunkelroten Fahrzeugs beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Skoda. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 16-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden befuhr am 18. März 2019 gegen 12.50 Uhr mit ihrem Motorrad (Kleinkraftrad 125er) die Lindenstraße. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, stürzte sie auf regennasser Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die 16-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Schwerer Verkehrsunfall

Am 18. März 2019 befuhr eine 19-jährige Lohnerin gegen 14.20 Uhr mit ihrem Mercedes die Landesstraße 848 aus Richtung Bakum kommend in Richtung Lohne und wollte hier nach links auf einen Hof abbiegen. Zeitgleich befand sich eine 51-jährige Lohnerin mit ihrem VW im Überholvorgang der 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Pkw der 51-Jährigen überschlug und schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Die 51-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

