Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Fenster beschädigt

In der Zeit von Samstag, 16. März 2019, bis Montag, 18. März 2019, wurde in Friesoythe das Fenster eines Vereinsheims am Großen-Kamp Ost beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Altenoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. März 2019, bog ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen mit Nissan gegen 09.10 Uhr von der Altenoyther Ringstraße auf die Altenoyther Straße ein. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes, der dabei war, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

