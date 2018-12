POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Brand

Aalen (ots) - Rudersberg: Wäschetrockner in Brand geraten

Am Samstag, gegen 13:36 Uhr, geriet in der Welzheimer Straße ein Wäschetrockner aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Hausbesitzer bemerkte den Brand schnell und konnte den Trockner mit zwei Feuerlöschern löschen. Die Feuerwehr Rudersberg rückte an und musste das Gebäude belüften. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Winterbach: Verkehrsunfall infolge eines Tieres

Am Samstag, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße zwischen Winterbach und Engelberg. Aufgrund eines Tieres, welches die Fahrbahn querte, bremste der Fahrzeuglenker ab und kam daraufhin ins Schleudern. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 24-jährigen BMW-Lenker. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden insgesamt in Höhe von 10.000 Euro.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 49-jährige Citroenlenkerin missachtete, am Samstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, an der Einmündung Südumgehung mit der Albertviller Straße, die Vorfahrt einer 53-jährigen Fiat-Lenkerin welche in Richtung Berglen unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Fellbach: Cirtoen fuhr gegen Baum

Aus noch unbekannten Gründen kam am Sonntag, gegen 09:27 Uhr, eine 82-jährige Citroenfahrerin in der Esslinger Straße von der Fahrbahn ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Citroen und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell