POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots) - Wolpertshausen: Auto überschlagen

Ein 27-jähriger Fordfahrer befuhr am Samstag, gegen 16:20 Uhr, die Landesstraße 2218 in Richtung Schwäbisch-Hall. Im Bereich einer Kurve kam der Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Eine 21-jährige VW-Fahrerin missachtete am Samstag, gegen 23:15 Uhr, an der Einmündung Kernerstraße/Friedrichstraße, die Vorfahrt eines 29-jährigen Daimlerfahrers. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Daimlerfahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18.500 Euro.

Rosengarten: Auffahrunfall

Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Landesstraße 1054 mit der Straße "Im Ghai" zu einem Auffahrunfall. Ein 51-jähriger Daimlerfahrer mit Anhänger wollte an der Einmündung wenden und fuhr hierzu zunächst an den rechten Fahrbahnrand der Landesstraße. Ein herannahender 28-jähriger VW-Fahrer erkannte das Vorhaben zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Der Anhänger war mit Getränkekisten beladen, welche sich über die Fahrbahn verteilten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000 Euro.

Untersontheim: Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag und Samstag in eine Firma in der Roßhofstraße ein. In einem Büro wurden mehrere Schränke und Rollcontainer aufgebrochen. Es wurde Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der hierbei angerichtete Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

