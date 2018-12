POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09:00 Uhr: 3 Verkerhsunfälle - Raubüberfall auf Tankstelle in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots) - Zaun beschädigt Leinzell Der Lenker eines litauischen Sattelzugs befuhr am Samstag, gegen 14.11 Uhr die Bergstraße in Leinzell, In einer engen Rechtskurve kam er mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Dabei entstand am Sattelzug und am Zaun ein Schaden von jeweils 1000 Euro.

Unfall beim Einparken Aalen Ein 24-jähriger Opel-Lenker wollte am Samstag, gegen 16.40 Uhr, in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufshauses in der Daimlerstraße einparken. Dabei beschädigte er einen abgestellten Daimler und verursachte einen Schaden von 2200 Euro.

Betrunken von Fahrbahn abgekommen Bartholomä Am Samstag, gegen 18.51 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Toyota-Lenker die Steinheimer Straße in Bartholomä. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einer Werbetafel. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 55-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beim Unfall entstand ein Schaden von 12500 Euro.

Tankstelle überfallen Schwäbisch Gmünd Zwei bislang unbekannte Männer betraten am Samstag, gegen 223.15 Uhr, die AGIP-Tankstelle in der Buchstraße durch einen Seitentür. An der Kasse bedrohten die maskierten Männer zwei Angestellte mit einem Messer und forderten sie auf den Kassenbereich zu verlassen. Anschließend entnahmen sie aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten über die Seitentür aus der Tankstelle. Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen der Reviere Schwäbisch Gmünd, Aalen und Schorndorf ein. Diese führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Angestellten beschrieben die Täter wie folgt: Täter 1: Männlich, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Jogginghose. Er war mit einem grauen Schal und einer Sonnenbrille maskiert. Täter 2: Männlich, ca. 160 cm groß und normale Statur. Auch er trug einen dunklen Kapuzenpulli und dunkle Jogginghosen. Maskiert war er mit einer Sturmhaube. Während der Tatausführung sprachen die Täter untereinander in türkischer Sprache. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

