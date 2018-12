Aalen (ots) - Leutenbach: Pkw überschlägt sich im Leutenbachtunnel - zwei Leichtverletzte

Ein 31-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 15.25 Uhr, mit seinem Mini Cooper, den Leutenbachtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen. In der ersten Rechtskurve wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit touchierte er hierbei den linken Bordstein, woraufhin er stark ins Schleudern geriet und gegen die rechte Tunnelwand prallte. In der Folge überschlug sich der Mini Cooper mehrfach und blieb schließlich auf der linken Fahrspur auf dem Dach liegen. Der Fahrzeuglenker und sein 36-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden für weitere Untersuchungen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 12.000,- Euro. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Waiblingen musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Von der Feuerwehr Leutenbach waren 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

