POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 08.12.2018, 11:45 Uhr - Nötigung im Straßenverkehr

Aalen (ots) - Schwaikheim - Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitag gegen 19:47 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem PKW die B14 in Fahrtrichtung Backnang. Hier fuhr dieser auf mehrere Fahrzeuge vor ihm dicht auf, gab Lichthupe und wechselte immer wieder den Fahrstreifen. Zudem kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, da der Mann mehrere Male ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer dann anhalten und kontrollieren. Der Mann war äußerst uneinsichtig und unkooperativ. Bei der Kontrolle konnte zudem ein abgefahrener Reifen am PKW festgestellt werden. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zum Glück kam es zu keinem Unfall.

