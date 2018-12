POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 08.12.2018/11:45 Uhr - Vandalismus, PKW-Aufbruch, Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - Weihnachtsdeko sinnlos zerstört

Am Samstag gegen 03:15 Uhr lief eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen in Schwäbisch Hall durch die Gelbinger Straße. Auf ihrem Weg zerstörten sie mehrere aufgestellte Christbäume und deren Schmuck. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte die Polizei auf zwei junge Männer, die wohl bei der Gruppe waren aufmerksam gemacht werden. Die beiden jungen und alkoholisierten Männer wiesen jegliche Schuld von sich. Die Ermittlungen der Polizei dauern hierzu noch an. Die Höhe des angerichteten Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Crailsheim - PKW aufgebrochen

Als am Samstag gegen 03:30 Uhr Besucher einer Disko in der Hofäckerstraße in Crailsheim zu ihrem Auto zurückkamen, wartete ein schöner Schock auf sie. Bislang unbekannte Täter hatten ihr Fahrzeug aufgebrochen und die darin befindlichen Jacken mitsamt Inhalt waren geklaut worden.

Blaufelden - Nach Abifeier besoffen Unfall gebaut und abgehauen

Am Samstag gegen 02:00 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener junger Mann gemeldet, welcher nach einer Abifeier in der Schulstraße mit seinem PKW einen Unfall verursacht hatte und dann davon gefahren war. Bei der Unfallaufnahme konnte dann festgestellt werden, dass der 19 Jahre alte Mann mit seinem Opel auf dem Weg von der Feier nach Hause auch noch einen Gartenzaun dem Erdboden platt mache, bevor er dann final in einem Straßengraben landete. Der Unfallfahrer flüchtete dann beim Erkennen der Polizei über einen Acker in ein angrenzendes Industriegebiet. Pech jedoch für ihn, das ihn Zeugen eindeutig beschreiben konnten und er zudem bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist. Nun muss er trotz seiner Flucht mit einer Anzeige rechnen. Den Führerschein dürfte er nun abgeben und zudem muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

