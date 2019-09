POL-ROW: Fahrerflucht auf Edeka-Parkplatz+++

Polizeiinspektion Rotenburg

Fahrerflucht auf Edeka-Parkplatz+++

Rotenburg (ots)

Fahrerflucht auf Edeka-Parkplatz

Selsingen. Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Ein vermutlich blauer Pkw touchierte einen geparkten grauen VW Multivan und verursachte an der Fahrerseite Lackschäden. Anschließend entfernte er unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei in Selsingen unter der Telefonnummer 04284/8769.

Bundesweite Durchsuchungen nach Anlagebetrug

Rotenburg. Anlagebetrug war der Grund für mehrere Durchsuchungsmaßnahmen am frühen Dienstagmorgen im gesamten Bundesgebiet. Durch Gewinnversprechen sollen Anleger um ihre Einlagen gebracht worden sein. Insgesamt wurden nahezu 30 Objekte in den Vormittagsstunden durchsucht, darunter auch mehrere Büroräume im Landkreis Rotenburg. Rund 100 Beamtinnen und Beamte waren bundesweit im Einsatz. Ziel war es, umfangreiches Beweismaterial zu erlangen. Gegen 13 Uhr war die Maßnahme abgeschlossen. Die Beweismittelauswertung dauert an.

