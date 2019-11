Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Möllmicke

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (25. November) gegen 16.45 Uhr auf der Schubertstraße in Möllmicke wurden eine 18-Jährige sowie ein 25-Jähriger verletzt. Zunächst fuhr eine 23-Jährige gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Beifahrer aus Gerlingen in Fahrtrichtung Wenden. Als sie die Haltelinie der Fußgängerampel an der Kreuzung "Zur Wollwicke" bei "Gelblicht" überfuhr, bog zeitgleich aus der Straße "Zur Wollwicke" eine 18-Jährige ab und missachtete die Vorfahrt der 23-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten, so dass sich der Pkw der 18-Jährigen um 180 Grad drehte und auf den rechten Gehweg geschleudert. Durch den Zusammenstoß erlitten sie sowie der 25-jährige Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Feuerwehr Wenden musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn mittels Bindemittel reinigen. Die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Wenden war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell