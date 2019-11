Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drogenfahrt: 25-Jähriger fällt wegen Ordnungswidrigkeit auf

Wenden (ots)

Am Montag (25. November) befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw um 13.25 Uhr die Kreuzbergstraße in Elben aus Richtung Schönau kommend. Da er in Elben den Kreisverkehr mittig durchfuhr, hielten ihn Polizeibeamte auf der St.-Helenen-Straße an und überprüften ihn. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Daraufhin brachten ihn die Beamten auf die Polizeiwache in Olpe, um eine Blutprobenentnahme durchzuführen. Ferner untersagten sie die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

