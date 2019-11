Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Attendorn (ots)

Auf der L 512 in Fahrtrichtung Olpe kam es am Montag gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer beabsichtigte, in Fahrtrichtung Olpe, hinter der Dumicketalbrücke auf einen linksseitig gelegenen Parkplatz zu fahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte die Situation und kam zum Stehen, ein weiterer PKW-Fahrer fuhr auf und schob die Fahrzeuge ineinander. Die 30-jährige Beteiligte verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Auslaufende Betriebsstoffe beim Verursacherfahrzeug wurden durch die Feuerwehr gesichert, der Opel durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

