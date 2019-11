POL-OE: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Opel verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Samstag ereignete sich auf der B 55 in Drolshagen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Pkw-Fahrerin mit einem 16-jährigen Kradfahrer kollidierte. Die Opel-Fahrerin befuhr die Hagener Straße aus Fahrtrichtung Drolshagen. Sie wollte auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den Gegenverkehr und übersah einen Rollerfahrer, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lag im vierstelligen Bereich.

