Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren unter Drogeneinfluss

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten die Beamten der Polizeiwache Attendorn gegen 00:20 Uhr einen 35-jährigen Attendorner mit seinem Pkw in Attendorn an der Hansastraße. Es ergaben sich Hinweise für einen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Den Fahrer erwarten nun entsprechende Anzeigen.

