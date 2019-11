Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Falscher Polizist - Übergabe von Geld verhindert

Am Mittwoch erhielt ein 86-Jähriger aus Olpe einen Anruf eines falschen Polizisten. Dieser berichtete von zwei Bulgaren, die von der örtlichen Kriminalpolizei, im Zusammenhang mit einem Raubüberfall, festgenommen worden seien. Zwei weitere sollten nach Angaben des Anrufers noch flüchtig sein. Weil bei den Festgenommenen angeblich ein Zettel mit den Kontodaten des Seniors gefunden wurde, forderten die Betrüger ihn auf eine hohe fünfstellige Summe von seinem Konto abzuheben und das Geld an einen Polizisten zu übergeben. Tatsächlich begab sich der 86-Jähige zur Bank, um das Geld von seinem Sparbuch abzuheben. Die für das Thema "Falscher Polizist" sensibilisierte Bankmitarbeiterin erfuhr in dem Gespräch von dem Anruf und konnte den Olper davon überzeugen zunächst Kontakt mit der "richtigen" Polizei aufzunehmen. So konnte ein Schaden verhindert werden.

Landesweit stellt die Polizei fest, dass die Betrüger ihre Vorgehensweisen mittlerweile anpassen. Die Polizei bittet nach wie vor darum bei entsprechenden Anrufen aufzulegen und die "richtige" Polizei zu verständigen.

Weitere Infos unter: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

